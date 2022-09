Sballo a Lambrugo: come si vive in un paese dove la droga gira libera

Lo sanno tutti. Basta andare sulla Statale, subito dopo la curva, direzione Lurago d'Erba. C'è una scaletta che scende nel bosco dove c'è quello che anche in paese viene chiamato il supermarket della droga. Perché se è vero che a Lambrugo, paese di poco più di 2200 abitanti della provincia di Como, non esiste un vero e proprio supermercato, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti si può trovare di tutto. Un punto della strada molto pericoloso per chi esce dal bosco e magari sballato la attraversa, un punto dove non si potrebbe andare a piedi.

(L'ingresso al supermarket della droga visto dalla Statale)

Lo sanno tutti che funziona così. Perché le stesse persone che vanno a comprare la droga sono quelle che citofonano alle case per chiedere soldi. Sono quelli che, come zombie, si aggirano per le vie della città, senza meta. Gli stessi che si fermavano questa estate davanti alla Banca, qualche volta con i cani, altre volte soli.

Nasce per questo nel luglio 2022 un Gruppo Cittadino senza fini politici. È stato fondato ed è coordinato da Michele Catalano, Alfonso Riva, Maria Palmisano e Cristina Corti (che porta avanti anche la zona di Merone). Tramite WhatsApp, Facebook e incontri cercano di risolvere concretamente il problema di degrado del paese dove vivono e si impegnano con la raccolta di segnalazioni accuratamente catalogate nel tentativo di sensibilizzare chi abita a Lambrugo ma soprattutto la giunta comunale affinché agisca per dare fine a queste situazioni. Lotta allo spaccio, presidio delle aree degradate con l'utilizzo di videocamere di sorveglianza funzionanti e controlli nei luoghi di incontro degli adolescenti sono i punti salienti toccati dal programma del gruppo. Ci spiega Michele Catalano: "Da tre anni a questa parte la situazione a Lambrugo è peggiorata, siamo in caduta libera. Ho deciso insieme a Alfonso, Maria e Cristina di fare qualcosa di concreto dopo l'ennesimo episodio di degrado a cui ha assistito mia moglie. Era vicino alla stazione e un uomo, probabilmente in stato di alterazione, stava urinando e nel mentre le diceva frasi tipo: "Dai vieni a prenderlo..". È stato il giorno in cui ho detto: "Basta, sono un cittadino di Lambrugo devo fare qualcosa, le istituzioni devono ascoltarci perché non si può vivere in queste condizioni!"

Da ieri 12 settembre 2022 a Lambrugo presso i principali esercenti, come ci spiega Michele, è possibile firmare la petizione contro il degrado. La petizione è rivolta alle istituzioni e sarà consegnata alla Prefettura.

Degrado e segnalazioni: persone alterate in paese

Per capire meglio come si vive a Lambrugo, che dovrebbe essere un piccolo e grazioso paesino del Comasco, ecco alcune segnalazioni raccolte dal Gruppo Cittadino nei mesi di luglio e agosto.

24 luglio 2022 segnalazione di Claudio ore 10 del mattino: soggetto presumibilmente in stato di alterazione minaccia controllore e capotreno con corpo contundente (pietra) di fermare il treno per recuperare il portafoglio. Poi scende dal treno con un monopattino e imbocca la statale insultando tutte le persone tra cui una bambina al bar.

26 luglio 2022 segnalazione di Gabriele ore 21: soggetti con monopattino di cui uno bloccava il treno posizionando un monopattino sui binari in attesa che l'altro, anch'esso dotato di monopattino, tornasse dalla statale all'altezza del benzinaio Q8 (dove c'è l'ingresso al supermarket della droga ndr). Pare che il treno sia stato bloccato per decine di minuti prima di riprendere regolare servizio.

9 agosto 2022 ore 20.50 segnalazione di Mari: una coppia di soggetti in stato di alterazione girava per il paese. Inoltre ha segnalato una macchina a grande velocità in contromano (non si conosce marca modella targa colore).

15 agosto 2022 segnalazione di Luisa: soggetti con monopattino di cui uno bloccava il treno posizionandolo sui binari in attesa che l'altro anch'esso dotato di monopattino tornasse dalla statale all'altezza del benzinaio Q8. Pare che il treno sia stato bloccato per decine di minuti prima di riprendere regolare servizio.

17 agosto 2022 ore 10 segnalazione di Alfonso: tentato scippo a una persona anziana. Trattasi di donna di corporatura robusta con accento spagnolo che ha cercato di portare via la collana all’anziana. È stata vista in precedenza al bar della stazione a bere superalcolici. Si è dileguata a bordo di una macchina scura che e? venuta a prenderla in stazione.

26 agosto 2022 segnalazione di Giusy ore 12: soggetto che cercava di passare da via Cava Ghiaia per andare al Ripamonti. Gli e? stato detto che non poteva passare da lì perché presente il cartello di divieto altrimenti avremmo avvisato la forza pubblica. Era in giro con un cane nero di piccola taglia. Non sembrava lucido e non riusciva a parlare bene. Rivisto alla rotonda dello spaccio e? stato poi riconosciuto come soggetto che ieri e? salito a Mariano Comense scendendo a Lambrugo alle 21.15 chiedendo sigarette e soldi a tutte le persone presenti. Rivisto ancora sulla statale dove aveva appena acquistato presso il supermarket degli stupefacenti.

Ci sono altre segnalazioni soprattutto di chi, praticamente tutti, ha visto girare persone alterate, quasi zombie, in paese e sulle strade tra Lambrugo, Merone e Inverigo. Spesso in mezzo alle carreggiate, anche della Statale. Gli stessi soggetti che quando sono in crisi d'astinenza e non hanno i soldi suonano ai citofoni per chiederne. Questa non può diventare la normalità. Ma se pensate che i clienti del supermercato della droga siano solo dei balordi, vi sbagliate: tanti sono insospettabili, professionisti, persone come noi. "Non vogliamo dare alcun giudizio morale o infierire nelle vite di persone già in evidente difficoltà. Vogliamo solo poter vivere nel nostro paese senza avere paura".