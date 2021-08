Lambrugo, 39enne trovato morto in casa

È accaduto nella notte tra il 10 e l'11 agosto. A dare l'allarme il vicino di casa che aveva sentiro rumori piuttosto forti provenire dall'abitazione dell'uomo. Intorno alla mezzanotte sono quindi giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati costretti a forzare la porta e hanno trovato il suo corpo esanime. Purtroppo non c'è stato nulla da fare anche una volta giunta l'ambulanza. Sono in corso acccertamenti per stabilire la causa della morte, ma si pensa ad un malore improvviso ed è stata disposta l'autopsia. La porta era chiusa dall'interno.