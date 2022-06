Malore mentre nuota nel lago di Pusiano: morto 58enne

Non ce l'ha fatta l'uomo di 58 anni che sabato scorso 11 giugno ha avuto un malore mentre nuotava nel lago di Pusiano. L'uomo è stato colpito da arresto cardiaco nel primo pomeriggio a Bosisio Parini, sul lungolago Gianni Brera. Un canoista che aveva notato l'uomo in difficoltà era riuscito a portarlo a riva. I soccorsi, nel frattempo, erano già scattati: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza dell' Sos Canzo e un'auto infermieristica. Da Como si è alzato in volo l'elicottero, che ha raggiunto la località in breve tempo .

È stato rianimato sul posto e caricato a bordo del mezzo aereo per il trasporto in ospedale al San Gerardo di Monza, dove è giunto alle 15.15 in codice rosso. Le sue condizioni erano molto gravi.

Chi era Alberto Andreotti

Si è spento dopo due giorni di lotta, Alberto Andreotti. Il bosisiese di 58 anni sabato pomeriggio era stato colpito da un improvviso maloro mentre si trovava nelle acque del lago di Pusiano, il "suo" specchio d'acqua nel quale era solito gettarsi. L'uomo era impegnato in una nuotata poco dopo l'ora di pranzo all'altezza del lungolago Gianni Brera. quando è stato visto in difficoltà da alcune persone a riva, mentre è stato soccorso da altre due persone che si trovavano già in acqua e in canoa. Trascinato fuori dall'acqua in stato di arresto cardiocircolatorio, Andreotti è stato raggiunto dall'ambulanza di Sos Canzo e da un'auto infermieristica, mentre da Villa Guardia (Como) si è alzato in volo l'elicottero, in grado di raggiungere la località in breve tempo.