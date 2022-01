Il cadavere di un uomo riaffiora dalle acque del lago di Pusiano

Nella tarda mattinata di oggi sabato 29 gennaio le acque del lago di Pusiano, in prossimità del canneto in località Bagnoli (nel territorio di Eupilio) hanno restituito il corpo di un uomo senza vita. La segnalazione è stata fatta da alcuni canoisti poco prima di mezzogiorno. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sul posto si sono recati i vigili del Fuoco di Como e i Carabinieri. Al momento il cadavere non è ancora stato identificato, si sa solo che si tratta di un uomo dell'età di circa 60 anni.

In aggiornamento.