Strada allagata e panchine sommerse: il lago invade piazza Cavour e continua a crescere

Il lungolago di Como è resta completamente chiuso da piazza Matteotti a via Cairoli: il lago, infatti, è salito ulteriormente di livello e ha invaso mezza piazza Cavour. Le panchine e la strada sono state sommerse e il passaggio pedonale tra la piazza e Lungo Lario Trieste è impossibile a causa dell'acqua alta e dell'assenza di passerelle.

La chiusura del girone nel tratto che passa davanti a piazza Cavour ha causato in mattinata gravi disagi al traffico, sebbene sia stata aperta la Ztl (con ingresso da piazza Verdi-via Rodari) a tutte le auto così da aggirare la piazza allagata per immettersi su Lungo Lario Trento da via Cairoli (davanti all'ex passeggiata Zambrotta).

ALle ore 10, stando ai dati diffusi dal Consorzio dell'Adda, l'afflusso di acqua al lago era di 938,6 metri cubi al secondo, mentre il deflusso (la portata di acqua in uscita dalla diga di Olginate) era di 671 metri cubi al secondo.

