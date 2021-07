Lago di Como: il video del salvataggio di una folaga intrappolata tra i detriti

Nonostante siano oberati da chiamate e interventi i vigili del fuoco di Como oggi, 30 aprile non si sono tirati indietro per salvare dai detriti del lago, in cui era intrappolata, una folaga. Tanti sono gli animali in difficoltà dopo l'alluvione e le frane avvenute negli scorsi giorni. Commenti di gioia da parte dei cittadini che hanno assistito alla scena. Il pennuto, per la felicità dei tanti spettatori, è stato poi lasciato libero in una zona asciutta e pulita.