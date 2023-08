Si tuffa nel lago davanti al Tempio Voltiano e non riemerge. Gravissimo 19enne

Non finiscono le tragedie nelle acque del lago di Como: oggi, domenica 13 agosto, un'altra persona si è tuffata senza riemergere. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 13.45 e i vigili del fuoco insieme al personale del 118 e alla polizia locale sono intervenuti in zona Tempio Voltiano. Sul posto in codice rosso anche l'elisoccorso da Milano. A essere in difficoltà un giovane di soli 19 anni, nordafricano residente nel Milanese, ma non sono ancora note le dinamiche dei fatti alla cui base potrebbe esserci anche un malore. I soccorritori stanno facendo il possibile per salvargli la vita; le sue condizioni sarebbero gravissime.

Proprio in quel punto e nello specchio d'acqua del primo bacino si sono consumate molte tragedie, nonostante i cartelli scritti in 6 lingue. Infatti, sono proprio i turisti a tuffarsi nel lago, ignari non solo che l'acqua davanti alla città è a dir poco inquinata (soprattutto nei pressi della foce del Cosia dove, appunto, si trova il Tempio Voltiano), ma anche del rischio legato all'Idrocuzione. Sicuramente più controlli delle forze dell'ordine, soprattutto quando le giornate di caldo invitano a fare un bagno, potrebbero prevenire nuove tragedie.