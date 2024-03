Lago di Como, sub si immerge e si sente male: è gravissima

Innesimo incidente nelle acque del Lago di Como questa mattina, domenica 3 marzo. L'allarme è scattato poco dopo le ore 10.30 per prestare aiuto a una donna di 66 anni che si sarebbe sentita male dopo essersi immersa con l'attrezzatura subacquea, partendo dalla riva del territorio comunale di Mandello del Lario, nella zona conosciuta come il Moregallo, nel lecchese. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori con l'ambulanza della Croce Rossa e l'elicottero di Areu - Agenzia rgeionale emrgenza urgenza - decollato da Como. Allertati anche i carabinieri. Dopo le prime cure portate sulla riva, la donna è stata quindi trasferita sempre in codice rosso all'ospedale con l'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. In aggiornamento.