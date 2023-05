Lago di Como: crolla la volta in galleria tra Varenna e Lierna, chiuse strada e ferrovia

Come riportano i colleghi di LeccoToday, è crollata la volta in galleria, paura lungo la provinciale 72 tra Lierna e Varenna. Lo smottamento è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, venerdì 19 maggio, nel breve tunnel di Fiumelatte. Per fortuna - stando alle prime informazioni a disposizione - non ci sarebbero persone ferite, né danni a veicoli in transito. Nessun mezzo si trovava infatti nella galleria al momento dell'impressionante cedimento di parte della volta.

Come potete vedere nelle foto, diverso materiale è crollato dalla parte alta della galleria invadendo la carreggiata. Allertati i comuni interessati, i vigili del fuoco, la Provincia di Lecco e la protezione civile: la strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire le verifiche strutturali e la messa in sicurezza in una tratta già colpita in passato da altre frane. Il cedimento è stato significativo e ha comportato anche la chiusura della tratta ferroviaria.

Gli aggiornamenti: bloccati auto e treni

Sul posto anche i vigili del fuoco da Lecco e Bellano: ad aver danneggiato la galleria è stata una grossa frana che ha sfondato la volta del tunnel stradale e la ferroviaria. Sono così stati bloccati le auto e treni. Sul posto le squadre Saf speleo alpino fluviali per le verifiche in zona impervia. In arrivo anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago per il sorvolo dall'alto. Le operazioni sono in corso.