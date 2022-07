Lago di Como, esce in barca vela e non rientra: si cerca il turista tedesco

Era partito da Domaso con la sua barca a vela ieri 21 luglio, ma non ha fatto rientro. I vigili del fuoco di Como e Lecco hanno perlustrato via terra e tramite i mezzi e le squadre nautiche tutto il Lago di Como alla ricerca del un turista tedesco che non ha fatto rientro con la propria barca a vela ma per ora senza riuscire a individuarlo. Dopo la richiesta dei carabinieri, intorno alle 2 sono state organizzate ricerche con droni, squadre SAF a terra in località Dongo e sorvolo di elicotteri 118 e Guardia di Finanza in alto lago.

Questa mattina 22 luglio, pochi minuti fa, è stata trovata l'imbarcazione alla deriva in località Colico

Le operazioni di ricerca continueranno nella giornata di oggi 22 luglio, in volo notturno anche l'elicottero di Areu per le ricerche dall'alto. In aggiornamento.