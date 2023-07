Si tuffa nel lago dopo pranzo e ha un malore: in ospedale ragazzo di 29 anni

Erano circa le 15 di oggi 6 luglio quando un giovane di 29 anni si è tuffato nelle acque del lago e si è sentito male. È accaduto davanti al Tempio Voltiano e fortunatamente due turiste che hanno assistito alla scena hanno chiamato subito i soccorsi che sono prontamente intervenuti. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto medica. Secondo quanto appreso il ragazzo di origine nigeriana prima di tuffarsi aveva mangiato e bevuto e una congestione potrebbe essere la motivazione del malore. Il 29enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo e non dovrebbe essere in pericolo di vita ma si attendono informazioni ufficiali.