Lago di Como, quei tuffi pericolosi e i ragazzi che se ne fregano: "Aspettiamo la tragedia?"

Li puoi vedere anche dalla strada, in cima al trampolino intenti a decidere chi si debba buttare prima. O chi debba eventualmente filmare con il cellulare. Anche se ci sono i cartelli di divieto, anche se il rischio di farsi male da quell'altezza e da un punto dove, lo ribadiremo più volte, è vietato tuffarsi nulla ferma i ragazzi che ogni anno si ritrovano lì. Parliamo del Lido di Moltrasio, quello chiuso al pubblico che il più delle volte viene raggiunto via lago con le barche. Ci manda la video-segnalazione il lettore Flavio, molto preoccupato per questo trend che si ripete ogni anno, in quel punto. "Cosa aspettiamo? Che ci scappi il morto?. Sono arrivati anche quest'anno, via lago con il Lido ancora chiuso e senza bagnino! Aspettiamo la tragedia prima di intervenire?".

