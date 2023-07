Pognana Lario, trova un marsupio con 10mila euro e lo restituisce al turista che lo aveva perso

Il borsello con dentro quasi 10mila euro era abbandonato a terra nel Bar Sonia in via Matteotti a Pognana Lario. Quando un pensionato del posto, il signor Dario Peduzzi, 64 anni, lo ha trovato non ha avuto il minimo dubbio e lo ha portato alla stazione dei carabinieri di Pognana.

Riavvolgiamo il nastro. Era mercoledì pomeriggio 5 luglio quando Dario e sua moglie, la signora Mariagrazia, erano al bar del paese per bere un caffè. In quel momento l'uomo ha notato a terra un marsupio. Lo ha raccolto e ha visto che all'interno c'era un biglietto da visita oltre a chiavi e carte di credito. C'era anche una busta bianca con dentro dei soldi: quasi diecimila euro (9.110 per la precisione).

Tutto apparteneva, come si poteva intuire, a un ragazzo di 28 anni originario della Serbia.

La vicenda, ricostruita su La Provincia, non è finita qui. I carabinieri hanno rintracciato il turista, in vacanza a Faggeto Lario e quando gli hanno restituito il borsello con tutto il contenuto il ragazzo era molto emozionato, quasi commosso. Ha voluto dare una ricompensa di 500 euro al signor Dario e anche se il pensionato ha provato a rifiutare non c'è stato modo: ha dovuto accettare.

La moglie del turista era in lacrime per la gioia. Tutto è bene quel che finisce bene.