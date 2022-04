Pescato un maxi pesce siluro di 1 metro e 78 nel lago di Como

Simone Vismara, Gianluca Guerrera e Christian Andreani detto Mazzapess sono i protagonisti di questa pesca a dir poco mastodontica. Sono due i pesci siluro di notevoli dimensioni che sono stati presi ieri sera, 27 aprile, nel lago di Como nel primo bacino davanti al Tempio Voltiano.

Ci racconta Christian che è stato chiamato dai "colleghi" Gianluca e Simone che erano in barca perchè dato il peso del più grande non riuscivano a caricarlo. I pesci siluro pescati sono due: il primo è lungo 1 metro e 78 centimetri e pesa 40 chili, il piccolo (per modo di dire) è lungo 1 metro e 50 e pesa 19 chili.

"Per pescarli -ci spiega Christian - sono stati usati come esche dei pesci Gardon che pesano circa mezzo chilo e sono lunghi 25-35 centimetri. La pesca al pesce siluro è consentita in barca dal tramonto per un'ora, quindi in questo periodo dalle 20.30 alle 21.30. Fino al 31 maggio per la pesca da riva (che si può fare tuttoil giorno) i pesci vivi si possono utilizzare dalle 20.30 alle 21.30 con un limite di 5 chili per la tutela del lucioperca, dal 1° maggio si potrà pescare da riva tutta la notte.

Il pesce siluro a differenza del lucioperca è considerato infestante (quindi non ci sono limiti di chili) e da qualche anno c'è la regola che non possono essere rilasciati nel lago ma devono essere abbattuti perchè rovinano l'ecosistema essendo i più grandi predatori in queste acque. Fino al 2009 la situazione era sotto controllo e si incontravano sporadicamente, poi sono prolificati e cresciuti a dismisura. Si dice che siano stati introdotti artificialmente e qualcuno pensa che siano risaliti dalle chiuse di Lecco anche se a ma sembra poco probabile!".

Il record a Como, dalle parti dell'Isola Comacina è stato di 2 metri e 5 centimetri ma in assoluto il pesce siluto più lungo mai tirato in barca è stato di 2 metri e 78 centimetri, preso nel Delta del Po.

Comprimeti a Simone, Gianluca e Christian!