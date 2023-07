Barca si ribalta nel lago agitato dal maltempo: salvati due ragazzi attaccati alla chiglia

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine nella prima serata di martedì 4 luglio nelle acque del lago di Como antistanti la spiaggia di Dervio: un'imbarcazione si è ribaltata facendo cadere in acqua i due occupanti, un 17enne e un 20enne. I giovani si sono arrampicati sulla chiglia, proprio come nei film, aspettando l'arrivo dei soccorritori. Forse il maltempo, con il lago molto agitato, fra le cause dell'incidente.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. Erano passate da poco le 20: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'ambulanza del Soccorso Bellanese, mentre dal comando dei vigili del fuoco distaccamento di Bellano e da quello di Dongo sono partiti due gommoni.

All'arrivo dei mezzi nautici, per fortuna, un gommone privato in transito aveva già prestato il primo soccorso ai malcapitati. I mezzi dei pompieri hanno così provveduto a trasferire a terra i giovani, mentre il personale del Soccorso Bellanese ha effettuato la valutazione sulle loro condizioni di salute e, accertato che fossero incolumi, li ha accompagnati alla base nautica della scuola di vela.