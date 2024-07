Lago di Como, rischio esondazione: montate le paratie mobili

Già nel pomeriggio di ieri domenica 7 luglio la protezione civile di Como ha previsto che il lago potrebbe esondare. Con le piogge e le precipitazioni che hanno interessato il territorio, il Lario ha iniziato a crescere velocemente. Alle 16 di ieri il livello era a 106,9 cm all'idrometro di Malgrate, con afflusso a 1599 metri cubi e deflusso 418. "È quindi probabile, scrive la protezione civile, che il lago superi quota 110 cm (quota esondazione a 120 cm)". Sono quindi state installate, di concerto con Provincia di Como e le altre organizzazioni di volontariato, le paratie mobili antiesondazione sul lungolago per mitigare il rischio esondazione in piazza Cavour. Chiusa una corsia per qualche infiltrazione. La Regina all'altezza di Colonno è stata riaperta ieri sera alle 21.30 circa.

L'esondazione non è l'unico problema del lago. Da ieri si sono riversati anche molti detriti dai fiumi e dai torrenti come si può anche vedere dal video di Gianpiero Pisani.

La situazione appare simile a quella del 2021 (foto sotto) quando a causa di un'ondata di maltempo il lago si riempì di detriti creando disagi anche alla navigazione. Articolo in aggiornamento.