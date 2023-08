Lago Ceresio: recuperati i corpi senza vita dei due dispersi a 60 metri di profondità

Oggi 10 agosto poco dopo le 9 sono stati individuati e recuperati i corpi delle due persone scomparse da ieri pomeriggio nel lago Ceresio in territorio di Figino. Il ritrovamento è avvenuto a una profondità di circa 60 metri e a circa 130 metri da riva. Si tratta di un uomo e di una donna. Sono in corso le verifiche del caso per accertarne formalmente l'identità. L'operazione è stata coordinata dalla polizia cantonale, hanno contribuito le Società svizzere di salvataggio di Lugano e del Mendrisiotto.

In aggiornamento.