Laglio, auto fuori controllo si ribalta: intervenuti i vigili del fuoco

È accaduto ieri sera, 31 ottobre, a Laglio in Via Regina (ss340). Erano circa le 23.30 quando un'auto fuori controllo si è ribaltata in strada. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Como, per cercare di chiarire le dinamiche del fatto. Il guidatore, un ragazzo di 22 anni è rimasto illeso.

