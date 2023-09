Strani rumori dal solaio: arrestato il ladro che aveva necessità di fare benzina

Ieri mattina i carabinieri di Cantù sono intervenuti in un'abitazione a Novedrate. Il padrone di casa aveva chiamato la centrale operativa perché sentiva dei rumori sospetti arrivare dal solaio, dove teneva vari oggetti tra cui alcuni pneumatici. Giunti sul posto i militari canturini hanno sorpreso con le mani nel sacco un 44enne, pregiudicato, tossicodipendente, intento a caricare sulla propria auto con la refurtiva appena rubata dal solaio. L'uomo ha raccontato agli agenti che doveva tornare dal benzinaio da cui aveva fatto rifornimento senza pagare perché sprovvisto di soldi. Aveva quindi dovuto lasciare in "pegno" i documenti e stava cercando un modo per poter pagare la benzina e recuperarli.