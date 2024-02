Arrestato dopo un anno e mezzo grazie al Dna: aveva derubato un ristorante di Lurago Marinone

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno portato avanti un'importante operazione investigativa che ha condotto all'identificazione e all'arresto del responsabile di un furto aggravato risalente al settembre 2022. Grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate è stato possibile risalire al colpevole anche dopo un lungo periodo di tempo.

In particolare, le tecniche di sopralluogo messe in atto dal Nucleo operativo radiomobile, guidato dal capitano Roberto Natale, hanno giocato un ruolo fondamentale nell'individuazione del sospettato. Attraverso il repertamento di campioni biologici sul luogo del crimine e il successivo invio al Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Parma, è stato possibile risalire al responsabile del furto. Il confronto dei profili genetici ottenuti dai campioni biologici con quelli presenti nella Banca Dati Nazionale del Dna ha permesso di individuare il sospettato. La Banca dati nazionale del Dna è un archivio centralizzato che contiene profili genetici noti e ignoti, ottenuti rispettivamente dalle analisi del Dna di persone fisiche e dai campioni biologici prelevati sulle scene del crimine. Grazie a questa risorsa, i militari hanno potuto identificare l'autore del furto.

Il campione biologico raccolto è stato inviato al Ris di Parma per l'analisi, che ha permesso di attribuire la responsabilità del furto ad un giovane di 18 anni di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine per reati precedenti e attualmente detenuto per altri motivi.