Ladro sorpreso dai vicini sul balcone, riscende la scala e trova i carabinieri: arrestato

Lo scorso sabato 27 gennaio era salito con la scala fino al balcone dell'abitazione di via Carducci, a Mariano Comense e dopo aver forzato la porta finestra era pronto a entrare ma è stato visto dai carabinieri che, avvisati da una chiamata fatta da alcuni vicini alla centrale di Cantù, erano già arrivati sul posto. L'uomo, un 45enne di Nichelino (Torino) ha provato anche a nascondersi dietro il muretto del balcone stesso ma con scarsi risultati. Quindi è sceso dalla stessa scala con cui era salito e si è consegnato ai carabinieri che lo aspettavano sotto. In suo possesso, oltre a vari attrezzi atti allo scasso, è stato trovato un grosso flessibile a batteria con i dischi di ricambio, tutto sequestrato. L’uomo, sarà giudicato per direttissima nella giornata di oggi.