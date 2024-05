I ladri in pizzeria rubano tutto senza pietà, il titolare: "Mi hanno preso anche la pala da forno"

La pizzeria HPG a Grandate, via Roma 50, di Simone Pagani e sua moglie Alessandra Mandalà stamattina si presentava completamente a soqquadro. I cartoni delle pizze in terra, il registratore di cassa forzato e non c'è voluto molto per capire che erano passati i ladri. Malviventi particolarmente spietati perché si sono portati via davvero tutto, anche gli strumenti di lavoro.

Ci racconta l'episodio al telefono Simone: "Stamattina, come ogni giorno, sono arrivato al locale introno alle 9 per preparare gli impasti della pizza. La porta era manomessa, ma appoggiata come fosse chiusa. Purtroppo il peggio era dentro, mi hanno rubato tutto quello che mi serve per lavorare, persino una delle pale da forno per la pizza.

Mi hanno preso anche l'affettatrice, il monopattino elettrico da mille euro che usano per le consegne a domicilio, la macchinetta del caffè, il forno a microonde e persino il condizionatore Pinguino". Simone e Alessandra passeranno tutto il giorno a cercare di mettersi nelle condizioni di lavorare domani. "Oggi, ci spiegano, era giorno di chiusura. Lo useremo per cercare di rimettere in piedi tutto anche se siamo davvero affranti e abbiamo paura".