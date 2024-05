Ladri in azione a Fenegrò, svuotavano i box a uno a uno: recuperati 20mila euro di refurtiva

Ladri in azione a Fenegrò che stavano prendendo di mira specialmente i garage. Quando sono arrivati i carabinieri di Turate, avvisati da una chiamata per intervenire, hanno trovato un'auto di proprietà di un 36enne di Varese che era stata rubata a marzo. Dentro c'erano varie cassette da lavoro, un monopattino elettrico, dei vestiti, una mountain bike: tutta refurtiva che apparteneva ai residenti di Fenegrò per un valore di circa 20mila euro. La merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari. I ladri stavano utilizzando l'auto rubata in precedenza per svuotare uno a uno i garage del paese. La chiamata e l'arrivo dei militari ha fermato la loro razzia ma i malviventi sono riusciti a fuggire.