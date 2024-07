I ladri prendono d'assalto il Villaggio della Birra: "Danno enorme"

Avevamo parlato anche su QuiComo della Misinto Bierfest, la grande festa dedicata alla birra della Brianza che quest'anno celebra la 27esima edizione e che si trova a circa 20 chilometri da Como e al confine con Rovellasca e Rovello Porro. L'area è stata presa d'assalto da alcuni ladri nella notte tra l'8 e il 9 luglio. Ignoti malviventi hanno colpito la tradizionale festa della birra di Misinto che ogni anno, ormai dal 1994, accoglie 55mila visitatori visitatori. A darne notizia nella giornata di lunedì sono stati gli stessi organizzatori.

"Purtroppo, nella notte delle “persone” si sono introdotte illegalmente nell’area della Misinto Bierfest. Tralasciando giudizi scontati sulle suddette “persone”, a malincuore dobbiamo dirvi che il danno arrecatoci è di notevolissima entità". Il furto è avvenuto al termine del primo weekend di apertura della manifestazione che aveva aperto i battenti, inaugurando anche la nuova area estiva con sdraio e sabbia, nella serata di giovedì 4 luglio.

Anzichè annunciare chiusure però gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare le date, come spiegano ai colleghi di MonzaToday. "Abbiamo pertanto deciso, con urgenza e in tempi ristrettissimi di aprire la nostra festa anche nelle giornate di mercoledì 10 e mercoledì 17 oltre che nelle date già annunciate precedentemente per quest’anno. In questi momenti in cui la fiducia nel prossimo scende a livelli bassissimi, noi ci rivolgiamo a chi più ci vuole bene, Voi, il pubblico della Misinto Bierfest. Non vi chiediamo nulla di più, solo di partecipare con il solito entusiasmo e la solita sete a queste due serate improvvisate per porre rimedio ad un evento inqualificabile" hanno concluso da Gam E20 che ogni anno dona parte del ricavato a iniziative benefiche per il paese.



"L'incasso era destinato al pagamento dei fornitori e alla beneficenza- ha spiegato Fabio Mondini, presidente di Gam E20-. La Misinto Bierfest ogni anno dona parte del ricavato a progetti destinati al Comune di Misinto e questo furto è quindi doppiamente vergognoso. I ladri non hanno derubato "solo" i soldi di una manifestazione ludica che ogni anno appassiona migliaia di brianzoli: i malviventi hanno derubato la comunità di Misinto di donazioni preziose per progetti per la città".

Intanto sull'episodio proseguono le indagini.