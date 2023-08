Ladri di biciclette a Mendrisio: arrestati tre giovani italiani

Sono stati arrestati tre cittadini italiani in merito a alcuni furti di biciclette nel Mendrisiotto. Si tratta di un 22enne e di un 17enne residenti in provincia di Varese e di un 19enne che vive in zona. I tre giovani, grazie alla segnalazione di un cittadino, sono stati fermati lo scorso 3 agosto a Stabio da agenti della polizia cantonale. Sono stati recuperati 5 velocipedi risultati rubati in zona. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. Sono in corso accertamenti per verificare la loro eventuale responsabilità in altri furti simili avvenuti in Ticino. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca e dalla Magistratura dei minorenni.