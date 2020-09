Lipomo, ladri alla concessionaria: rubano un'Audi da 100mila euro

Furto d'auto nella notte a Lipomo: i ladri hanno colpito alla concessionaria L'Auto. I soliti ignoti poco prima delle ore 22 hanno portato via un'Audi RS4. Si tratta di una macchina il cui valore a seconda della configurazione può costare ben oltre i 100mila euro. Sul posto è giunta la polizia della Questura di Como. I poliziotti si sono messi subito al lavoro per rintracciare l'auto in fuga. Pochi minuti dopo il furto di Lipomo è stato segnalato un altro tentativo di furto presso la concessionaria Autotorino di Tavernerio.

