La fruttuosa truffa di un 50enne italiano ai danni di affidabili società del Canton Ticino

Un 50enne cittadino italiano è residente in Italia è stato arrestato in Canton Ticino, sospettato di aver messo in atto nel corso della prima metà del 2023 truffe al credito ai danni di numerose società con sede in Ticino e in tutta la Svizzera. Il danno stimato è di oltre 100 mila franchi.

Questo sarebbe stato il suo modus operandi: l'imputato si spacciava per l'amministratore di svariate società svizzere e ordinava merce a nome di queste ultime, usurpandone la ragione sociale e creando indirizzi e-mail ad hoc e timbri societari fasulli, sapendo che la loro credibilità economica e commerciale garantisce il pagamento su fattura della merce ordinata. Nel momento in cui la fattura veniva recapitata alla società in questione, la truffa veniva scoperta ma nel frattempo la merce era già stata esportata e rivenduta.

L'ipotesi di reato a carico dell'imputato è di truffa per mestiere, in subordine ricettazione. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Caterina Jaquinta Defilippi. Considerati gli accertamenti in corso, non verranno rilasciate ulteriori informazioni.

La polizia Cantonale avvisa che siccome periodicamente si ripresentano episodi di simili truffe al credito ai danni di società ticinesi ed elvetiche, si rendono attenti i commercianti a voler verificare con attenzione, prima della consegna della merce ordinata a credito (soprattutto se di ingente valore), la documentazione che viene presentata e la reale identità degli interlocutori rappresentanti delle società acquirenti. Questo sia al momento delle ordinazioni sia della consegna della merce.