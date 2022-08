Il suono spettrale che ha tenuto sveglia mezza Como alle 2 di notte: ecco cos'era

Durante la notte un suono spettrale ha tenuto sveglia mezza Como. Dalle finestre di molti palazzi si è sentito questo cigolio che, ammettiamolo, a tratti ricordava i film dell'orrore e non era facile capire ne da dove provenisse ne cosa fosse. Oltretutto da alcuni balconi, in lontananza (video sotto) in concomitanza al suono si vedevano delle luci difficili da decifrare. Tutto è cominciato alle 2 di notte e terminato dopo una buona mezz'ora.

Molti di voi hanno fatto video e chiesto cosa potesse essere. Il mistero è stato risolto dopo che qualcuno ci ha informato che stavano sistemando i binari del treno. Ringraziamo Stefano Pagani per le testimonianze video. Voi avete sentito il rumore questa notte?