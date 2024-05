L'antico edificio dell'Asst Lariana in centro storico perde pezzi

Intervento dei vigili del fuoco in centro storico a Como intorno a mezzogiorno per la caduta di pezzi di un cornicione da un palazzo. L'edificio dal quale si sono staccati i detriti è quello situato tra via Vittorio Emanuele e piazza Medaglie d'Oro, di proprietà dell'Asst Lariana. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno provveduto a ispezionare la facciata e il tetrto e a rimuovere le ulteriori parti pericolanti. Il vicolo che collega via Vittorio Emanuele a via Odescalchi è stato momentaneamente chiuso.

