Il dramma di Jessica e Mirco, i due ragazzi morti nell'auto in fiamme

Due giovani vite spezzate nella notte: Jessica Marino e Mirco Manfredi avevano entrambi 24 anni. Lei abitava a Grandate, lui a Senna Comsco. Nella tarda serata dell'8 settembre le loro vite si sono interrotte lungo via Socrate a Senna Comasco. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Mirco, alla guida della Fiat Panda rossa, abbia effettuato un sorpasso ma al momento di rientrare nella propria corsia avrebbe perso il controllo dell'auto finendo a sbattere contro un albero. Nell'urto si è sprigionato un incendio dal motore, poi l'auto è finita fuori strada in una rivetta e le fiamme, che nel frattempo avevano incendiato anche alcune balle di fieno, hanno avvolto la vettura.

I vigili del fuoco hanno estratto i due giovani dall'abitacolo ma per Jessica non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ustioni riportate. Mirco, invece, è stato trasportato all'ospedale Circolo di Varese con l'elicottero del 118 ma nella notte il suo cuore si è arreso e ha smesso di battere. Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia, un atto dovuto per poter ulteriormente meglio circostanziare le cause dell'incidente.

L'uomo che è stato sorpassato dalla Panda dei due ragazzi è stato ascoltato dai carabinieri. Sebbene sotto shock la sua testimonianza sarà utile a precisare meglio la dinamica di quanto accaduto. Ad allertare i soccorsi, ad ogni modo, sono state altre persone che si sono imbattute nell'incidente un attimo dopo che si era verificato.

