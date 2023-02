In auto a 106 Km/h a Mendrisio: 69enne italiano non potrà più circolare in Svizzera

Viaggiava a 106 chilometri orari dove il limite è di 50. Così un 69enne italiano (residente in Italia) dopo essere stato intercattato dalla polizia cantonale oltre ad esser denunciato non potrà più circolare in Svizzera. L'episodio lo scorso 3 febbraio a a Ligornetto (Mendrisio) in Canton Ticino.

Il 69enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.