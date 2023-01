Investito in via Napoleona nella notte: grave 26enne

Un giovane di 26 anni è stato investito in via Napoleona a Como poco dopo la mezzanotte e mezza del 21 gennaio 2023. Le circostanze e la dinamica dell'investimento del pedone sono al vaglio degli agenti della questura intervenuti sul posto. Il 26enne è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como e da un'automedica. Vista l'apparente gravità delle ferite e lesioni riportate è stato allertato anche l'elisoccorso, tuttavia il ferito è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.