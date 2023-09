Colpito dal treno un ragazzo di 18 anni che attraversava i binari: è salvo

Nella serata di ieri giovedì 28 settembre un giovane di 18 anni è stato travolto da un treno della linea suburbana S4. Il convoglio che era partito da Lentate sul Seveso, alle porte del Comasco, ed era diretto a Milano Cadorna. L'incidente è accaduto in stazione a Cusano Milanino.

La chiamata di emergenza con la richiesta di interevnto è scattata intorno alle 18.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118: un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica insieme aii vigili del fuoco di Milano e Desio, i tecnici di Rfi e i carabinieri di Sesto San Giovanni. L'impatto, secondo quanto al momento ricostruito, avrebbe provocato soltanto alcune ferite al ragazzo, che è stato trasportato in un vicino ospedale in codice giallo. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Pesanti invece le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nella serata di giovedì, con ritardi dei convogli lungo la tratta per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso in stazione.

