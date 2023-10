Urtato dal treno, si frattura il bacino: 41enne soccorso a Mariano Comense

Mobilitazione dei soccorsi a Mariano Comense lungo la ferrovia (zona via Rutschi) nella sera del 17 ottobre 2023. Il macchinista di un treno che transitava intorno alle ore 21.15 ha lanciato l'allarme. Ha raccontato di avere visto un uomo steso sui binari il quale avrebbe fatto appena in tempo a mettersi seduto quando è sopraggiunto il treno. Il macchinista era convinto di averlo investito in pieno. Al loro arrivo vigili del fuoco e soccorritori del 118 hanno faticato a trovare l'uomo.

Si temeva, ovviamente, il tragico epilogo. Invece l'uomo è stato ritrovato poco distante ancora vivo ma dolorante e in forte stato di agitazione. Si tratta di un 41enne già noto ai carabinieri di Mariano Comense. A causa dell'urto ha riportato la frattura del bacino ma non ha mai perso conoscenza. E' stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza con un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense.

Per circa un paio d'ore, cioè per il tempo necessario a soccorrere l'uomo, la circolazione dei treni è stata interrotta. Non è chiaro se l'uomo abbia realmente tentato di togliersi la vita o se, piuttosto, si fosse posizionato sui binari mentre si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol o altre sostanze.