Ragazzino di 13 anni investito a Olgiate, le sue condizioni restano gravi

L'incidente la sera del 1° aprile a Olgiate Comasco in via Repubblica, quando il giovane di 13 anni è stato travolto da un'auto, una Clio. La bicicletta su cui era il 13enne di origine marocchina sarebbe sbucata da un portone (all'altezza di una pizzeria) e l'uomo, un 50enne, che era in macchina con la moglie, non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo. Sulle dinamiche indagano i carabinieri. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e le sue condizioni restano molto gravi, la sua prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Durante la caduta il giovane è stato sbalzato contro un muro e poi a terra, dove ha battuto la testa riportando un trauma cranico. I soccorritori lo hanno rianimato sul posto e poi è stato portato in ospedale in codice rosso con l'elicottero. La comunità olgiatese si è stretta alla famiglia.