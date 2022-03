Tragedia a Inverigo, un uomo è stato trovato morto in casa

Oggi 1° marzo 2022 i vigili del Fuoco di Como sono intervenuti a Inverigo, in via XXV aprile per aprire la porta di un appartamento dove è stato trovato il corpo di un uomo senza vita. Secondo le testimonianze ricevute si tratterebbe di un signore anziano e la morte sarebbe riconducibile a cause naturali ma su questo indagano i carabinieri giunti anche loro sul posto. L'intervento dei vigili del Fuoco è durato dalle 12.30 alle 14.45. Si attendono aggiornamenti.