Dramma a Inverigo: spara alla ex, si chiude in casa con le figlie e poi si suicida

Ha premuto il grilletto e ha sparato alla sua ex moglie, fortunatamente senza riuscire a ucciderla ma sfiorandola al viso. La tragedia oggi pomeriggio 5 maggio a Inverigo intorno alle 16.30. La donna sarebbe riuscita a scappare e a chiedere aiuto ma nel mentre l'uomo, un 62enne, si era barricato in casa con le figlie di 8 e 6 anni. Il tutto sarebbe nato a causa di una discussione degenerata in un litigio, in un rapporto già compromesso. L'uomo, secondo le prime informazioni ricevute stava per ricevere un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna e alle figlie. Dopo che la ex moglie è riuscita a scappare il 62enne si è puntato la pistola contro e si è suicidato. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia e l'ambulanza per i soccorsi. Illese ma sotto shock le bambine.