Inverigo, positivo all'alcol test l'uomo che ha travolto e ucciso un pedone

La tragedia nella serata di sabato 11 maggio 2024 a Inverigo. Un uomo è stato travolto da un'auto ed è morto sul posto a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima aveva 48 anni e stava camminando lungo la SP41 (Vallassina) quando è stato investito. Inutili i soccorsi dell'auto medica e dell'ambulanza della Croce Bianca di Giussano: per lui non c'è stato niente da fare.

Il 48enne si chiamava Elmahjoub Ghazal, di origine marocchina ma residente in Brianza, a Barlassina. Alla guida della Toyota Yaris invece un uomo di 39 anni residente a Anzano del Parco: l'alcol test è risultato leggermente positivo ed è quindi stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d'ebrezza e omicidio stradale. I carabinieri di Lurago d'Erba hanno svolto i dovuti rilievi e stanno ricostruendo le esatte dinamiche del sinistro.