Tragedia di Inverigo, le parole degli amici e della sorella dell'uomo che si è sparato: "Non doveva andare così"

La tragedia di Inverigo dello scorso 5 maggio ha come vittime sicuramente le due bambine di 8 e 6 anni che, sebbene illese, dovranno fare i conti per tutta la vita con un episodio tanto drammatico e violento. Sulla pagina Facebook di Maurizio, l'uomo che ha puntato prima la pistola contro la ex moglie (che è stata solo lievemente ferita) e poi si è suicidato, c'erano molte avvisaglie di quello che sarebbe potuto avvenire. Il dramma era stato in qualche modo annunciato e l'uomo, il giorno prima della sparatoria, aveva salutato con un post i suoi amici e parenti con queste parole: "Addio amici e conoscenti, non mi vedrete ma più ne su Facebook ne da altre parti e spero che ogni tanto mi ricorderete. Vi voglio bene". Poi c'erano anche altre frasi rivolte alla ex dove il 61enne mostrava tutta la sua rabbia per come era finita la loro relazione e per il non poter vedere, questa la sua versione, le bambine.

Dopo qualche ora e giorno dalla morte di Maurizio qualche amico ha scritto sul sul profilo frasi di condoglianze. Scrive la sorella: "E dopo questa brutta notizia mi hai spezzato il cuore. Perche hai fatto questo gesto? Adesso anche te mi hai lasciato fratello.Non doveva andare così, non ne valeva la pena. Sarai per sempre nel mio cuore. Riposa in pace, ti vorrò sempre bene".

Si rivolge a lui anche un'amica: "Ti ho sempre detto e ridetto che per amore non si muore: invece mi sbagliavo. Speravo che non l'avresti fatto invece ora hai trovato la tua tranquillità insieme a tuo fratello e tuo cugino Pietrino. Ciao testone!".

Tutto tace invece a Cremnago di Inverigo dove nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni. La tragedia ha chiaramente stravolto la vita di questa cittadina comasca.