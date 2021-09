Inverigo, incidente sul lavoro: gravissimo uomo di 56 anni

Un brutto incidente sul lavoro oggi 17 settembre a Inverigo presso una ditta che si occupa della trasformazione della lamiera in via Val Sorda. Intorno alle 15.15 un uomo di 56 anni con dinamiche ancora da stabilire ha subito un forte trauma da schiacciamento, talmente grave da farlo finire in arresto cardiaco. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantu' che cercheranno di ricostuire i fatti. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso: sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo con il quale il 56enne è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Sant'Anna. Seguiranno aggiornamenti.