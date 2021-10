Inverigo, cade da cavallo: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Una brutta caduta da cavallo oggi 13 ottobre a Inverigo poco dopo le 11 del mattino. Ferito l'uomo di 67 anni che cavalcava l'animale. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso in codice giallo da Sondrio che lo ha trasportato all'ospedale di Gravedona. Il 67enne non sarebbe in pericolo di vita ma le contusioni e le ferite riportate sembrerebbero comunque serie. Giunta sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza del 118 ma poi si è deciso per il trasposto con l'elicottero per velocizzare l'arrivo in ospedale.