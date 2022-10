Intrappolati in casa di notte dopo una frana di fango a Cerano Intelvi

Era l'1 di notte quando in Centro Valle Intelvi, in via per Cerano sono intervenuti i vigili del fuoco. Due persone anziane sono state fatte evacuare perché rimaste intrappolate nella loro casa dopo le abbondanti piogge che hanno causato una frana di fango che li ha, di fatto, resi prigionieri nella loro stessa abitazione.

All'interno la casa risultava completamente ricoperta di fango e detriti quindi non agibile. Una volta soccorse le due persone, di cui una non autosufficiente e con ossigeno, sono state affidate rispettivamente al personale del 118 di San Fedele e al rappresentante del comune di Centro Valle Intelvi per una sistemazione provvisoria.