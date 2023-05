Alberi caduti e il contatore elettrico della scuola materna in fiamme: gli interventi dei vigili del fuoco

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco nel Comasco. Oltre all'incidente in galleria San Fermo, dove si sono recate due squadre della sede centrale di via Valleggio, i pompieri sono intervenuti anche a Limido Comasco e a Carimate.

Nel primo caso l' intervento di soccorso tecnico urgente è stato messo in atto per un incendio al contatore di una scuola materna a Limido Comasco via Ugo Foscolo questa mattina molto presto intorno alle 5.45. L'incendio è stato spento e ora sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell'evento.

Alle 7.30 è stato necessario un intervento a Carimate. Erano circa le 07.30 quando in via dei Platani una grossa pianta è caduta in strada senza conseguenze per persone o cose. Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco da Cantù per taglio del tronco, rimozione e messa in sicurezza della via.