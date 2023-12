Vigili del fuoco, 6mila interventi in un anno: il 10% in una sola settimana a causa del maltempo

Oggi, 4 dicembre 2023, ricorre Santa Barbara, santa protettrice dei vigili del fuoco. E' l'occasione per il comando provinciale di Como di tirare le somme sull'attività svolta nell'anno 2023. I numeri degli interventi descrivono un impegno straordinario degli uomini e delle donne di via Valleggio e dei vari distaccamenti sul territorio provinciale. Quasi 6mila gli interventi effettuati nell'arco di un anno.

Tutti gli interventi del 2023

Incendi e scoppi: 855

Incidenti stradali con soccorso a persona: 548

Altri interventi su strada (lavaggi, rimozione ostacoli, recuperi, etc.): 608

Soccorso a persona, ricerca persone, incidenti sul lavoro: 1135

Fuga gas: 207

Dissesti statici, frane: 651

Salvataggio e recupero animali: 336

Danni d’acqua: 573

Soccorso acquatico: 39

Assistenza ed interventi vari: 955

Totale interventi: 5907

In una sola settimana 600 interventi

Il comandante dei vigili del fuoco di Como, Claudio Giacalone, sottolinea l'eccezionale attività svolta nel mese di luglio, quando sul territorio comasco si è abbattuta una forte ondata di maltempo: "Quest'anno ormai trascorso è stato caratterizzato da eccezionali eventi atmosferici che nel mese di luglio hanno colpito soprattutto la parte più a sud della provincia, in particolare il territorio di Turate che è stato devastato da una tempesta di vento e di grandine che ha provocato ingentissimi danni a buona parte delle coperture di fabbricati civili ed industriali. Le avverse condizioni atmosferiche hanno messo a dura prova le numerose squadre di Vigili del fuoco intervenute che hanno effettuato più di 600 interventi nell'arco di una settimana, corrispondenti a più del 10% degli interventi dell'intero anno 2023. Occorre quindi una nuova consapevolezza sul clima che cambia e sull'accresciuta probabilità di accadimento di eventi di grave intensità, ma anche una particolare preparazione e specializzazione nei riguardi di altre nuove tipologie di rischi e di interventi di soccorso, che si evolvono nel tempo in relazione alle nuove tecnologie, che richiedono studi ed approfondimenti e particolari tecniche di intervento, basti pensare agli incendi di autovetture elettriche, di impianti per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici o agli incendi delle facciate degli edifici".