Per inseguire il cane cadono fuori dal sentiero: i passanti li sentono urlare e chiamano i soccorsi

Due ragazzi di 19 e 22 anni sono stati salvati nei boschi di Canzo da personale dei vigili del fuoco (Soccorso Speleo Alpino Fluviale) e dagli uomini del Soccorso Alpino. I due per inseguire il loro cane sono scivolati fuori dal sentiero e non sono stati più in grado di risalire. Hanno iniziato a gridare per chiedere aiuto finché alcuni passanti che camminavano sul sentiero nelle vicinanze non hanno udito le loro urla e hanno allertato i soccorsi. I due giovani in difficoltà sono stati trovati e recuperati nella zona Ceppo Rosso, vicino al sentiero che porta alla fonte Gajum.