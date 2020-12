Inseguimento a Solbiate, in auto aveva arnesi da scasso: arrestato

Rocambolesco inseguimento nella serata del 22 dicembre 2020 a Solbiate con Cagno. I carabinieri di Olgiate Comasco sono intervenuti per la segnalazione di un'auto sospetta, per la precisione un'Audi bianca. L'uomo alla guida alla vista dei militari si è dato alla fuga. L'inseguimento si è svolto prima in macchina, ma una volta bloccato dalle auto dei carabinieri l'uomo è uscito dall'abitacolo della sua vettura e ha continuato la fuga a piedi. I carabinieri, però, sono stati più veloci e furbi di lui: lo hanno raggiunto e immobilizzato. L'arrestato è un 41enne di orgine albanese, residente a Milano ma di fatto senza fissa dimora. Nell'auto sono stati trovati arnesi da scasso. La vettura è stata sequestrata a causa delle incongruenze riscontrate tra le targhe e il numero di telaio. L'albanese, tra l'altro, era stato espulso nel 2015.