Inseguiti dai carabinieri a Mozzate: buttano dal finestrino 1 chilo di hashish e 2 etti di cocaina

Quando hanno visto i carabinieri in lontananza fermi a un posto di controllo, a ridosso di una zona boschiva nota per lo spaccio di droga, hanno fatto inversione a U e si sono allontanati velocemente. La pattuglia dei carabinieri di Mozzate si è messa allora subito all'inseguimento dell'auto in fuga. Durante il rocambolesco inseguimento tra il centro di Mozzate e l'ingresso nell'autostrada A9 i fuggitivi hanno lanciato dal finestrino alcuni involucri e sono poi riusciti a far perdere le loro tracce grazie alla distanza. I militari hanno recuperato gli involucri abbandonati. Si trattava di sostanza stupefacente: in totale circa 1 chilogrammo di hashish e 2 chili di cocaina. Sono ora in corso le indagini per risalire ai malviventi. Utili alla loro identificazione potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona attraversata nel corso dell'inseguimento avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 31 marzo 2023.