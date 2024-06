Non si ferma all'alt: la polizia locale lo insegue e gli sequestra un vecchissimo Piaggio senza assicurazione

Ha 22 anni ed è originario del Togo il giovane fermato dai vigili di Como lo scorso 7 giugno intorno alle ore 18.30 in centro città. Il giovane stava viaggiando a bordo di un vecchissimo cinquantino della Piaggio in viale Rosselli quando gli agenti della polizia locale gli hanno intimato l'alt. Anziché fermarsi il ragazzo è scappato. E' nato un breve inseguimento: i vigili lo hanno fermato ma lui si è ribellato con calci e pugni per non farsi sequestrare il mezzo che è risultato sprovvisto di assicurazione. Sono in corso indagini per risalire al legittimo proprietario, poiché l'ultimo proprietario registrato in banca dati ha dichiarato di averlo regalato a suo tempo e di non aver più saputo che fine avesse fatto motorino.