Ubriaco e senza patente da dieci anni scappa dai vigili a bordo di un camion: arrestato

Rocambolesco inseguimento nella notte a Como. La folle corsa è iniziata quando la polizia locale ha notato un camion sfrecciare senza dare la precedenza, in via Al Piano ad Albate. Alla guida del camion c'era un 35enne che si è scoperto poi essere ubriaco e con patente ritirata da ben 9 anni. L'inseguimento si è snodato attraverso via Canturina (dove il fuggitivo ha anche danneggiato la segnaletica stradale) e si è concluso in via Donatori di Sangue presso la sede della ditta per cui l'uomo lavora. Una volta portato al comando di polizia locale l'uomo ha insultato e aggredito gli agenti. Dopo essere stato sottoposto al test alcolemico (che ha rilevato un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito) è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.