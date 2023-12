Insegna per 20 anni senza laurea e diploma: prof comasca condannata a risarcire 247mila euro

Per due decenni, una donna di Como ha insegnato inglese e tedesco nelle scuole elementari e nei licei presentando documenti falsi. La Corte dei Conti della Lombardia ha ora emesso una condanna a suo carico, ordinandole di restituire i 247mila euro di stipendi indebitamente percepiti dal 2003 in poi. La protagonista di questa vicenda è una donna di 49 anni comasca.

Il caso - come riportato dal quotidiano Il Giorno - ha avuto inizio nell'ottobre 2020, quando il dirigente di un istituto tecnico a Como ha effettuato controlli sulle dichiarazioni della donna, relative all'incarico iniziato un mese prima. Dalle verifiche è emerso che la 49enne non si era mai laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso la Iulm di Milano, né aveva ottenuto il diploma magistrale alla paritaria Matilde di Canossa di Como, come da lei dichiarato.

La Procura ha avviato un'indagine, e nel gennaio 2022 ha chiesto il rinvio a giudizio della donna per le false attestazioni sul titolo di studio. Parallelamente, l'Ufficio scolastico provinciale di Como ha segnalato il caso alla Corte dei Conti, che ha rilevato che l'attività abusiva risale all'anno scolastico 2003-2004.

Nella sentenza, i giudici della Corte dei Conti hanno dichiarato che la prestazione resa senza i requisiti di abilitazione richiesti è da considerarsi inutile, se non addirittura pregiudizievole per l'apprendimento degli studenti. La condanna sottolinea l'importanza di garantire la correttezza e la validità dei titoli di studio nel settore dell'istruzione.